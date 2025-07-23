Україна

Ніл Кош Монтанья та Хоакін Карлос Сіфуентес Чалмет перебралися до України.

Епіцентр на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контрактів із двома іспанськими гравцями — захисником Нілом Кошем Монтаньєю та вінгером Карлосом Сіфуентесом Чалметом.

Деталі угод із двома 27-річними іспанцями не розголошуються. Обидва футболісти мали статус вільних агентів.

Останнім клубом Коша була Побла де Мафумет із третього дивізіону чемпіонату Іспанії. Також на його рахунку 11 матчів за дублюючий склад Бетіса.

Хоакін раніше виступав за Санту-Колому, яка незабаром зустрінеться з Поліссям в рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій. Минулого сезону він провів 38 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав три асисти.

Раніше повідомлялося, що Бандура став тренером воротарів Епіцентру.