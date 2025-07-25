Україна

Усі футболісти внесені до списку Б і представляють молодіжну структуру клубу.

Київське Динамо поповнило заявку на новий сезон Української Прем’єр-ліги вісьмома молодими футболістами, які були включені до списку Б. Усі гравці — вихованці клубної академії та представляють покоління 2008–2009 років народження.

До списку увійшли:

– воротар Дмитро Пожар (2009 р.н.),

– захисники Назар Іваськів (2008 р.н.) та Данило Огородник (2008 р.н.),

– півзахисники Мар’ян Лесковець (2009 р.н.), Арсеній Федоренко (2008 р.н.), Мирослав Романюк (2008 р.н.),

– нападники Всеволод Чалий (2008 р.н.) та Максим Гродзинський (2008 р.н.).

Ці гравці мають шанс проявити себе на рівні першої команди та отримати важливий досвід у професійному футболі.

Раніше стало відомо, що Анхель Торрес тренується попри важку втрату — вінгер Динамо переживає смерть батька.