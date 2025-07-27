Україна

Джон Карвер визнав проблеми в захисті, але запевнив, що Дячук вийшов на поле за тактичним рішенням.

Головний тренер Лехії Джон Карвер в коментарі офіційному сайту клубу прокоментував рішення випустити Максима Дячука, орендованого з Динамо, у матчі проти Леха, який завершився поразкою його команди з рахунком 3:4.

"Я розчарований кінцевим результатом. Недобре пропускати чотири голи за 22 хвилини, особливо враховуючи хороший перший тайм. У нас проблема з передачами та захистом у штрафному майданчику. Це була проблема минулого сезону і продовжує бути проблемою цього сезону. Понад усе, нам потрібно блокувати більше передач і бути готовими захищатися у штрафному майданчику", — заявив Карвер.

Тренер додав, що ситуацію потрібно терміново виправляти:

"Моя робота, разом із тренерським штабом, — знайти рішення цієї проблеми. Якщо ми продовжимо пропускати такі голи, ми вилетимо. Я знаю, що це лише початок сезону. Ми повинні бути кращими та ефективнішими, особливо з уболівальниками, які підтримували нас до фінального свистка. У нас є свій стиль гри, і це видно на полі".

Карвер також прокоментував вибір складу:

"Я не хочу говорити про окремих гравців, але троє з них – новачки, і їм потрібен час. З часом вони стануть кращими. Це було тактичне рішення, і я обрав, щоб Максим Дячук грав замість Еліаса".

Нещодавно гол ексдинамівця допоміг варшавській Легії виграти Суперкубок Польщі.