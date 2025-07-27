Україна

Іван Федик прокоментував завершення літніх зборів.

Головний тренер львівського Руху Іван Федик підбив підсумки минулих зборів перед стартом нового сезону в УПЛ.

"На фінальному етапі літніх зборів команда дещо зменшила навантаження. Гравці зараз працювали у легшому режимі, тож ми спеціально майже не робили заміни у спарингах з Вересом, аби всі футболісти мали змогу зіграти по 90 хвилин. Наступного тижня Рух розпочне підготовку до офіційних матчів. Тоді команда вийде з-під важких навантажень і можна буде оцінити фізичний стан гравців.

Нам вдавалося демонструвати комбінаційну гру, яку вимагає від футболістів тренерський штаб. Ми працюємо над тим, щоб хлопці могли грати у комбінаційний футбол навіть під навантаженнями і в складних обставинах. Нам ще є над чим працювати, але загалом команда непогано виглядала у цих контрольних іграх.

На базі в нас були всі умови для якісної підготовки до сезону: хороші тренувальні поля, харчування, відновлення, можливість проводити спаринги. Можливо, якоюсь мірою деякі аспекти літніх зборів краще натренувати вдома, ніж за кордоном. Команда добре попрацювала на зборах, хоч деякі гравці і пропустили першу частину підготовки. Зараз головне, щоб всі футболісти були здоровими.

З нами регулярно тренуються гравці з Руху U-19 та молодші вихованці клубної Академії, які мають шанс себе проявити у першій команді. Щодо трансферів, то все міняється дуже швидко і, можливо, команда ще отримає підсилення.

Завтра у хлопців буде вихідний і час на відновлення. А вже з понеділка команда збереться на базі і продовжить тренування у дворазовому режимі. У нас буде час, щоб якісно підготуватись до матчу з Полтавою", — наводить слова Федика прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що голкіпер Руху перебрався до Польщі.