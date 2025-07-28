Україна

Марко Сапуга поділився емоціями після відновлення від травми.

Нападник львівського Руху Марко Сапуга прокоментував своє повернення на поле після тривалого відновлення від серйозної травми.

"Дуже радий повернутися на поле. У мене була тривала реабілітація і я скучив за партнерами по команді та грою. Іван Федик багато спілкувався зі мною, я відчуваю довіру тренерського штабу. Головне зараз – відновити хорошу форму.

Це були контрольні спаринги, які важливі, щоб набрати оптимальні кондиції перед стартом УПЛ. Команда готова до офіційних матчів – тепер всі думки про Полтаву.

Хочеться вдало розпочати сезон і потішити вболівальників домашньою перемогою. Команда зробить все можливе, щоб здобути позитивний результат у цій грі", — наводить слова Сапуги прес-служба клубу.

Раніше головний тренер львів'ян Іван Федик поділився своїми думками щодо підготовки команди до старту нового сезону.