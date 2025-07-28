Україна

Василь Курко підсумував завершальний спаринг літніх зборів проти Полтави.

Захисник Оболоні Василь Курко прокоментував підготовку команди до старту нового сезону проти Полтави (1:1).

"Пройшли збори. Я думаю, що команда готова до початку чемпіонату. Ми багато працювали і в тактичному плані, і в фізичному плані. Я думаю, що ми вже готові – напевне, на 100% точно ні, але відсотків на 90, я думаю, ми готові до чемпіонату. Сьогодні була складна гра, багато боротьби.

По грі скажу, що команда вийшла з Першої ліги, грає дуже агресивно, грає один в один по всьому полю. Нам десь сьогодні менше вдавалося це робити, ніж їм. Вони більше вигравали боротьби, старалися грати з м’ячем. Була така бойова гра.

Ну, не вистачило – тут все просто: не вистачило забитого м’яча. Тому десь були підходи, як в нас, так і в них, і ми могли забити, і вони. Нічия, я вважаю, що закономірний результат, але не вистачило нам реалізувати свої моменти", — наводить слова Курка прес-служба клубу.

Раніше своїми думками поділився головний тренер "пивоварів" Олександр Антоненко.