Україна

Олександр Антоненко відповів на запитання про збори та підготовку до старту УПЛ.

Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко прокоментував останній спаринг проти Полтави (1:1), підбивши підсумки минулих зборів перед стартом в УПЛ.

"Якщо загалом брати, то ми задоволені тією роботою, яку давали ми з тренерським штабом, як команда все виконала. Напрацювали, все, що задумували. Вся робота в порядку.

Якщо брати загалом по грі з Полтавою… коментувати не буду одразу, потрібно передивитися, що виходило, що не виходило, і потім можна буде зробити висновки.

Але скажу так: команда дуже агресивна, дуже жорстка. Вони грають так, як вміють грати, як хочуть. Це для нашої команди, можливо, певний урок. Але без боротьби, без агресії буде дуже непросто всім у Прем’єр-Лізі. Перейдемо безпосередньо до підготовки до гри проти Металіста 1925", — наводить слова Антоненка прес-служба клубу.

Нагадаємо, свій перший матч у новому сезоні УПЛ Оболонь проведе проти харківського Металіста 1925. Гра відбудеться 4 серпня, о 18:00.