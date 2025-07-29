Україна

Основний комплект виконаний у жовтому кольорі, а гостьовий — у чорному.

Львівський Рух на своєму офіційному сайті представив нові комплекти форми на майбутній сезон-2025/26.

Форма була виготовлена італійським брендом Kappa спільно з дизайнерським українським агентством Brendari.

"Ключовим елементом нової форми на сезон-2025/26 є латинська фраза Per Aspera Ad Astra – "Крізь терни до зірок". Вона є візуальним маніфестом шляху Руху – складного, але сповненого віри. Так, на формі зображено терен і зорі. Цим клуб хоче підкреслити: наш шлях тернистий і нелегкий, але кожен матч – це ще один крок до власної зірки. Щодо стилістики ігрових номерів, то їхньою основою є зірка, що прорізає цифру, — як знак того, що шлях кожного гравця й кожної гри веде крізь зусилля до визнання. Ця форма — для тих, хто не шукає легких доріг. Для тих, хто рухається вперед, попри все", — сказано у заяві клубу.

Свій перший матч у новому сезоні УПЛ Рух проведе проти Полтави. Гра відбудеться у п'ятницю, 1 серпня, о 18:00.