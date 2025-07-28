Україна

15-річний вихованець академії розповів про свою дебютну гру в складі першої команди Руху.

Вихованець львівського Руху Олег Дзюринець прокоментував свій дебют у складі основної команди клубу в контрольному матчі проти рівненського Вереса.

"Дуже хороші відчуття після дебюту. Тренери дали настанови перед виходом на поле, щоб я не переживав, усі мене підтримали.

Звісно, непросто грати проти старших суперників, адже доводиться протистояти фізично сильнішим футболістам. Також на дорослі гравці швидше рухають м’яч, гра більш інтелектуальна, всі технічніше працюють з м’ячем.

Дуже хочеться проявити себе на такому високому рівні. Та попереду ще багато роботи і треба доказати в тренувальному процесі, що я заслуговую на шанс у першій команді", — наводить слова Дзюринця прес-служба клубу.

Раніше своїми думками після повернення на поле після тривалої відсутності поділився Марко Сапуга.