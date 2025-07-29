Подробиці нової угоди не розголошуються.
Давид Благодарний, ФК ЛНЗ
29 липня 2025, 13:24
ЛНЗ у своїх соціальних мережах оголосив про продовження контракту з півзахисником Давидом Благодарним.
Деталі нової угоди із 19-річним українцем не розголошуються.
Благодарний розпочав свої виступи в основній команді ЛНЗ навесні цього року. На його рахунку один матч УПЛ проти Вереса (1:1).
Раніше повідомлялося, що ЛНЗ придбав нігерійського нападника.
Нагадаємо, у першому турі УПЛ ЛНЗ зіграє проти луганської Зорі. Гра відбудеться у суботу, 2 серпня, о 18:00