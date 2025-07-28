Ще один новачок для дебютанта УПЛ.
Євген Морозко, ФК Кудрівка
28 липня 2025, 18:59
Кудрівка у своїх соціальних мережах оголосила про підписання контракту з захисником Євгеном Морозком.
Угода з 32-річним українцем розрахована до літа 2026 року. У складі дебютанта УПЛ новачок виступатиме під 33 номером.
Останнім клубом футболіста був рівненський Верес, який він залишив у листопаді минулого року. Минулого сезону Морозко провів лише три матчі, відігравши на полі 147 хвилин.
Також Євген виступав за Колос, Полісся та дубль Севастополя.
Раніше повідомлялося, що Кудрівка продовжила контракт з Гагуном.