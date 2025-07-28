Україна

Ще один новачок для дебютанта УПЛ.

Кудрівка у своїх соціальних мережах оголосила про підписання контракту з захисником Євгеном Морозком.

Угода з 32-річним українцем розрахована до літа 2026 року. У складі дебютанта УПЛ новачок виступатиме під 33 номером.

Останнім клубом футболіста був рівненський Верес, який він залишив у листопаді минулого року. Минулого сезону Морозко провів лише три матчі, відігравши на полі 147 хвилин.

Також Євген виступав за Колос, Полісся та дубль Севастополя.

Раніше повідомлялося, що Кудрівка продовжила контракт з Гагуном.