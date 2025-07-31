Україна

Молоді гравці розпочнуть сезон у юнацькій команді.

Черкаський ЛНЗ у своїх соціальних мережах оголосив про підписання контрактів із чотирма новачками, якими стали воротар Маркіян Бакус та тріо півзахисників — Максим Тлумак, Орест Лепський та Марко Подоляк.

Молоді гравці розпочнуть свій шлях у черкаському клубі з юнацького складу.

"Вітаємо новачків у нашій футбольній родині та бажаємо їм прогресу разом з ЛНЗ", — сказано у заяві черкаського клубу.

Минулого сезону 19-річний Бакус провів десять матчів за юнацький склад львівського Руху, з яких шість на нуль за 15 пропущених м'ячів. На рахунку 17-річного Тлумака 26 матчів за молодіжний склад Карпат, у яких він забив один гол.

19-річний Лепський відіграв 29 ігор за юнаків рівненського Вереса — шість голів та чотири асисти. 21-річний Подоляк повернувся з Іспанії, де представляв третю команду Леганеса.

Додамо, що у новому сезоні юнацьку команду ЛНЗ очолить Віталій Шумський.