Україна

Колос перемагає в стартовому турі УПЛ.

Головний трене ковалівського Колоса Руслан Костишин підбив підсумки переможного матчу проти криворізького Кривбасу (2:1) у рамках 1-го туру УПЛ. Його слова наводить офіційний сайт "біло-червоно-чорних".

"Хочу скористатися можливістю та подякувати нашим легіонерам. Всі вони живуть у ЖК Республіка — і особисто побачили весь той жах. Це не їхня війна, але вони побачили смерть поруч із собою. І попри це знайшли мужність вийти на футбольне поле, знайшли сили зіграти емоційно. Після вчорашнього дня вони взагалі не тренувалися, не були на теорії — ми дали їм спокій.

Це рідкість, коли всі легіонери в команді такі виховані та порядні. Їм — велика подяка. Перед грою наш капітан команди сказав дуже сильну промову англійською мовою. Після неї зʼявився справжній запал, мотивація — і українські гравці щиро підтримали легіонерів.

Ми створили багато моментів — звісно, хотілося забити з гри, а не тільки зі стандартів. Але не будемо жалітися. Важливо розпочинати сезон з перемоги. Колос дуже довго перебував у важкому емоційному стані, тому ця звитяга справді важлива — вона дає надію. Команда пережила непростий сезон, і зараз не хочеться гучних слів, не час кричати, що ми всіх "порвемо". Але кожен футболіст і кожен тренер повинен мріяти про найвищі місця", — заявив Костишин.

Раніше повідомлялося, що Колос орендував голкіпера Шахтаря.