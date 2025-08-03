Україна

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Вересом.

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко прокоментував перемогу своєї команди у стартовому турі УПЛ проти Вереса (1:0), у якому він відзначився єдиним голом.

"Нічого особливо перед грою не відчував, ми просто виходили та грали на перемогу. Після складної дороги, довго стояли на кордоні, але все ж здобули результат – це зараз найголовніше. Три очки у нас у кишені – це була наша мета.

Мій гол? Нічого не думав у тому епізоді, просто біг та сподівався, що Ванат побачить мене. Добре, що побачив, і мені залишалося лише замкнути передачу. В іншому моменті я міг і сам пробивати, але Ванат кричав, я покотив – на жаль, він не встигнув випередити захисника. Нічого страшного, будемо напрацьовувати.

І в нас було багато моментів, і у Вереса. Була відкрита гра. Головне, що ми перемогли", — сказав Шапаренко в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Динамо Київ.