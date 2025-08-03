Україна

Наставник дебютанта УПЛ поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк прокоментував поразку своєї команди у стартовому турі УПЛ проти донецького Шахтаря (0:1).

"У першу чергу хочу подякувати Збройним силам України. Саме завдяки їхній мужності ми маємо можливість сидіти, розмовляти та дивитися цей видовищний футбол. Що стосується самого матчу – було дуже важко. Перші 25 хвилин ми не могли увійти в гру з однієї простої причини: у нас багато футболістів, для яких це був перший матч у Прем’єр-лізі – і одразу з такою командою, як Шахтар. Команди, яка буквально каменя на камені не лишила з Бешикташем. Відчувалося хвилювання, але як провели кілька атак – з’явилася впевненість. З кожною хвилиною гра ставала все кращою.

Слід віддати належне Шахтарю – у них дуже високий рівень гравців. Усі українці – це футболісти національної збірної, а бразильці коштують шалених грошей. Ми це прекрасно розуміли, тому я подякував своїй команді. Для нас це історичний момент – перший матч Епіцентра в Прем’єр-лізі. Вважаю, ми виглядали дуже достойно. Трішки не дотерпіли, але, якщо бути відвертим, у Шахтаря було кілька хороших моментів. Та наш голкіпер зіграв надійно, десь і захисники виручили. У нас також була непогана нагода. Але це футбол — і ми рухаємося вперед. Наші найкращі матчі ще попереду.

Шахтарю бажаю лише успіхів на європейській арені. Ви самі бачите, наскільки ми відстаємо в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Тому слід уболівати за кожну українську команду, яка представляє нас у Європі.

З одного боку, розчарування, що не дотерпіли цих останніх десять хвилин, з іншого, гордість за хлопців, адже на такому рівні, мені здається, лише Борячук мав досвід, а решта дебютанти. Для нас це дуже цінний урок. Хочу подякувати Шахтарю, вони дали нам дійсно хороший урок. Показали, що таке справжня інтенсивність гри, і тепер ми розуміємо, що таке Прем’єр-ліга та до якого рівня потрібно прагнути. Часу на роздуми немає — рухаємося вперед. І ще раз повторю: наші найкращі матчі ще попереду.

Хмельниччина не бачила Прем’єр-ліги понад 30 років, тому хочу відзначити всіх наших футболістів. Подивіться на іноземців — це була їхня перша гра, і я дуже вдячний. У Хоакіна був хороший гольовий момент. Ніль, хоч і іспанець, але з нашим характером, справжній боєць. Варто згадати кожного: Миронюка, Климця, Борячука, усіх, хто вийшов у стартовому складі. Вони дійсно молодці. Ми побачили, куди нам потрібно рухатися. Шахтар продемонстрував урок футболу й до якого рівня слід прагнути.

Підтримка справді була дуже хорошою. У Тернополі давно не було великого футболу, тож це цілком зрозуміло. Єдине, що мені трохи не сподобалося, – уболівальники почали вибігати на поле. Я розумію, що вони хотіли підійти до гравців, але, якщо таке повториться, просто більше не буде футболу в Тернополі. І причина дуже проста: стадіон можуть дискваліфікувати. Навіть я трохи втрутився, бо бачив, що одна людина поводилася не зовсім адекватно. Можливо, була напідпитку, хоча мені важко судити. Я розумію молодь – для неї це емоції, не щодня приїжджає команда, де грають футболісти збірної України. Ті самі, кого вони бачили по телевізору, на Євро чи у єврокубках.

Щодо підтримки – молодці. Приїхало багато вболівальників з Хмельниччини, Києва, Львова. Це приємно. Наступна гра, думаю, буде не менш цікавою і напруженою, бо гратимемо з Динамо. Це буде ще один урок для нас. Нам приємно грати в Тернополі, але скажу відверто: ми хочемо виступати вдома, у Кам’янці-Подільському.

Календар непростий, але грати треба з усіма командами. І не тільки в нас така ситуація, є ще команди з подібними умовами. Як я розумію, найбільше постраждали клуби із Західного регіону. Нічого страшного. Для нас кожен матч – це урок, це школа. Повірте, я впевнений: наша команда з кожною грою буде тільки міцнішою", — наводить слова Нагорняка прес-служба "гірників".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Епіцентр — Шахтар.