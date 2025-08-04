Україна

Тренер дебютанта УПЛ поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Старший тренер Кудрівки Василь Баранов прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру УПЛ проти Олександрії (3:1).

"Ми розраховували на те, щоб вийшов гарний дебют. А те, що вийшло так яскраво, що ми забили три м'ячі, має додати нам впевненості, але ми повинні твердо стояти на землі. Тобто дебют дебютом, але попереду ще багато праці і потрібно покращуватись у всіх компонентах гри.

Ми дуже задоволені та вдячні нашим вболівальникам, які сьогодні нас дуже добре підтримували та гнали нас вперед. Дуже приємно грати за своїх вболівальників і такої підтримки.

Ми розуміли, що це дебют для клубу, дебют для гравців, п'ять із яких провели свій перший матч в УПЛ. Тому треба було не налаштовувати гравців, а навпаки, трохи заспокоїти.

Звичайно, ми готувалися, розповідали гравцям про суперника, дивилися їхні матчі за день до зустрічі і говорили, що ми все можемо і потрібно все що є на тренуваннях втілити в життя на полі.

Сьогодні ми задоволені, але із завтрашнього дня потрібно все забути та готуватися до наступної гри", — наводить слова Баранова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кудрівка — Олександрія.