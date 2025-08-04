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Форвард "пивоварів" поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Нападник Оболоні Денис Устименко прокоментував нічийний результат у матчі стартового туру УПЛ проти Металіста 1925 (0:0).

"На мою думку, результат закономірний, бо як у нас, так і в Металіста 1925 небагато моментів було. На мою пам’ять, можливо, два-три жвавих моменти були в першому таймі: мій момент, коли не забив головою, Бичека, і в Металіста 1925 удар з дальньої дистанції.

В принципі, гра була жвава, більш на боротьбу, на підбирання м’яча. Вважаю, що результат закономірний. Ми хотіли перемогти, і Металіст 1925 теж, але, в принципі, 0:0 – закономірний результат.

Ми багато матчів Металіста 1925 зі зборів передивилися, ретельно готувалися до них, тому, в принципі, нам усе розказали, показали. Я вважаю, що ми гарно підійшли до цієї гри. На жаль, не вдалося перемогти, але, в принципі, я вважаю, що те, що від нас тренер просив, ми намагалися виконувати на повну потужність у цьому матчі.

Заміна наприкінці другого тайму? Та нічого не сталося, судоми схопили на обох ногах, але, на жаль, я вже навряд чи міг продовжувати матч. На жаль, вони схопили не в той час, але, в принципі, зараз усе гаразд", — наводить слова Устименка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Оболонь.