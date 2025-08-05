Україна

Голкіпер "левів" поділився своїми думками після гри з Поліссям.

Воротар львівських Карпат Назар Домчак прокоментував поразку своєї команди у стартовому турі УПЛ проти житомирського Полісся (0:2).

"Перша гра, не все виходило в нас. Щодо пенальті – це моя робота. Пощастило, відбив, але це не помогло команді. Треба було в першому таймі відбивати – і можна було б про щось говорити.

До гри спокійно підходив. Говорили з тренерським штабом, мене всі підтримували, казали щоб грав так, як умію. Я дуже радий, що тренерський колектив довірився мені. Сподіваюся, що буду виправдовувати на полі свої досягнення, і дай Бог, далі грати.

Взаємодія нормальна. Я вже не перший день працюю в цьому колективі, вже більше року. Те, що так ввів м’яч – треба було ще далі, щоб був вихід сам-на-сам. А, те що суддя не показав картку – для мене це дивно.

В першому таймі в нас не дуже виходило. Можливо, це через те, що вони грали вже офіційні ігри в єврокубках, але це не виправдання. Ми грали дома, ми мали виходити і гризти, вигризати просто. Але то перша гра. Ми не розчаровуємося та працюємо дальше. Попереду 29 турів, ще все помінятися може. Забуваємо цю гру та готуємося до наступної.

Наступний суперник – Шахтар? Від нас це не залежить. Таке жеребкування, ми нічого не зробимо.

Потрібно працювати ще більше. Збулася моя дитяча мрія – дебютувати в найвищому дивізіоні України. Мрія здійснилася – працюємо далі, ставимо перед собою ще більші цілі. Ейфорія була, коли виходив, коли багато людей кричали. А під час гри вже звикнувся, вже як у вакуумі був, не звертав увагу на щось таке, просто грав у футбол зі своїми партнерами проти команди-суперника", — сказав Домчак в ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Карпати – Полісся.