Україна

17-річний хавбек оформив угоду до 30 червня 2028 року.

Вихованець Металіста 1925 Андрій Король підписав перший професійний контракт з харківським клубом. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нова угода з 17-річним українцем розрахована до літа 2028 року.

Король виступає в академії Металіста 1925 з 2020 року. Також після повномасштабного вторгнення рф в Україну, хавбек ненадовго переходив до іспанського Ельче.

Минулого сезону Король провів 12 матчів за дубль Металіста 1925 у Другій лізі, в яких забив один гол. Влітку він тренувався з основною командою харків'ян.