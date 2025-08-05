Україна

Сергій Суханов поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Нападник Оболоні Сергій Суханов прокоментував нічийний результат проти Металіста 1925 (0:0) у стартовому турі УПЛ.

"Перші тури завжди такі втягуючі, можна сказати. Я вважаю, що закономірний результат і одне очко.

На мою думку, це через покриття поля судоми, тому що в нас більш сухе поле там, де ми тренуємося, а тут його полили і немає такого тертя, м’яч рухається швидше. Все треба швидше робити, від цього, напевне, й ці судоми.

Суперник нічим не здивував. Ми готувалися до них, і те, що тренерський штаб нам розказав перед грою, розібрав суперника і сказав, як нам діяти у своїх позиціях. Нічого особливого у них не було. Вважаю, що підготувалися до суперника добре.

Цілі на сезон поки що не озвучувалися, хотілося б посісти місце вище, ніж минулого сезону. Ми не розуміємо, що буде далі. Ще в таких умовах граємо. Ми дякуємо Збройним силам України, що можемо займатися улюбленою справою. І щось там планувати, щось говорити — не бачу сенсу", — сказав Суханов в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Оболонь.