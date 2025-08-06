Україна

Керівництво українського футболу незадоволене діями країн, які погоджуються на проведення матчів на території країни-агресора.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті повідомила, що вона звернулася з офіційним листом до ФІФА, АФК, УЄФА та Йорданської футбольної асоціації щодо фактів участі команд із росії в міжнародних товариських матчах, а також запланованого поєдинку між збірними Йорданії та рф, що має відбутися 4 вересня 2025 року в москві.

"Рішення, ухвалене Радою ФІФА та Виконавчим комітетом УЄФА в перші дні повномасштабного військового вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року, яким передбачається заборона участі російських національних збірних команд і клубів у міжнародних змаганнях під егідою ФІФА або УЄФА, яке має підтримуватися всіма членами Світової футбольної спільноти, й досі справедливо залишається чинним. Втім, за інформацією з відкритих джерел, з певних причин Йорданська футбольна асоціація цього року запрошувала команди з росії для участі в товариських матчах, а також нещодавно оголосила про намір приїхати до москви на матч чоловічих національних збірних, запланований на 4 вересня 2025 року.

Вище йдеться про товариський матч між національною збірною Йорданії та російським клубом зеніт (санкт-петербург), про проведення на стадіоні Abdullah Bin Khalifa в Катарі якого було повідомлено 21 січня 2025 року, а також про матч між жіночими національними збірними росії та Йорданії, який відбувся 26 лютого 2025 року в Об’єднаних Арабських Еміратах. Однак, запланований матч чоловічих національних команд на території держави-терориста перевершує усе вищезгадане.

Будучи частиною Всесвітньої футбольної родини та представляючи український народ, ми цим листом звертаємо вашу увагу на те, що жорстока загарбницька війна ДОСІ ТРИВАЄ, і росіяни щодня вбивають десятки цивільних українців, зокрема дітей, у містах і селах по всій нашій країні — при цьому, залишаючись безкарними. Підтримка російського футболу шляхом участі у матчах із командами з країни-агресорки безпосередньо суперечить єдиній позиції світової футбольної спільноти щодо людських цінностей і солідарності, а також ігнорує згадану заборону керівних органів футболу на участь усіх російських команд у міжнародному футбольному середовищі.

У зв’язку з цим ми з повагою закликаємо ФІФА, АФК та наших колег із Йорданської футбольної асоціації прийняти до відома наше звернення та вжити відповідних заходів, аби не допустити подальшої участі будь-яких команд із держави-агресора в міжнародних матчах, оскільки це є грубим порушенням єдиної позиції футбольної родини та глобального прагнення до миру й цінності кожного людського життя.

Ми щиро розраховуємо на ваше розуміння та співпрацю", - йдеться у листі УАФ.

Раніше повідомлялося, що збірна України проведе домашній матч проти Франції у відборі ЧС-2026 у Вроцлаві.