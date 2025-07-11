Україна

Базова дата перших матчів — 9-10 серпня.

Прес-служба УАФ представила новий формат Кубка України із сезону-2025/26.

Новий розіграш турніру розпочнеться з кваліфікаційних поєдинків між переможцями регіональних кубків.

На стадії 1/32 фіналу до турніру приєднуються клуби УПЛ, які не беруть участь у єврокубках, а на стадії 1/16 фіналу – ще чотири клуби-учасники єврокубків.

Переможця на всіх стадіях турніру буде визначено за підсумками одного матчу, а додатковий час скасовано — тобто у разі нічийного результату буде серія пенальті.

Під час жеребкування розіграшу Кубка України використовуватиметься сліпий жереб, а трансляція всіх поєдинків пройде на телеканалі УПЛ ТБ.

Також УАФ незабаром представить новий трофей для переможця турніру, перші матчі якого заплановано на 9-10 серпня.

Раніше було затверджено дати і час початку матчів стартового туру УПЛ-2025/26.