Поєдинок пройде 5 вересня.
Гравці збірної України, УАФ
21 липня 2025, 18:39
Номінально "домашній" поєдинок збірної України проти Франції у відбірному циклі ЧС-2026 відбудеться у польському Вроцлаві. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Матч пройде 5 вересня на стадіоні Тарчинський Арена Вроцлав. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.
Зазначимо, що на цьому стадіоні "синьо-жовті" вже провели три зустрічі — проти Англії (1:1), Ісландії (2:1) та Чехії (1:1).
Нагадаємо, крім Франції, суперниками України у групі D будуть Ісландія та Азербайджан.