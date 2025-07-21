Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Поєдинок пройде 5 вересня.

Номінально "домашній" поєдинок збірної України проти Франції у відбірному циклі ЧС-2026 відбудеться у польському Вроцлаві. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Матч пройде 5 вересня на стадіоні Тарчинський Арена Вроцлав. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

Зазначимо, що на цьому стадіоні "синьо-жовті" вже провели три зустрічі — проти Англії (1:1), Ісландії (2:1) та Чехії (1:1).

Нагадаємо, крім Франції, суперниками України у групі D будуть Ісландія та Азербайджан.