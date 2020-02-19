Клуб из Первой лиги усилил вратарскую позицию.
Виталий Мирный, ФК Черноморец
19 февраля 2020, 15:58
Голкипер Виталий Мирный перешел в Черноморец, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Детали соглашения вратаря с "моряками" остаются неизвестными. В составе клуба из Первой лиги новичок будет играть под 30-м номером.
Последним клубом Мирного был узбекистанский Андижан, где в минувшем году он отыграл 18 матчей и пропустил 30 голов. Ранее 27-летний страж ворот выступал в составе литовских Банги и Утяниса, а также Черкасского Днепра, Тернополя и Горняка-Спорта.
Ранее сообщалось, что Черноморец заключил контракты с четырьмя футболистами.
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