Украина: Первая лига

Игрок клуба из Первой лиги рассказал, как проводит свободное время.

Защитник Агробизнеса Арсен Слотюк рассказал, чем занимается во время карантина и поделился мнением о ближайшем будущем.

"На самом деле ситуация неприятная. Мы уже провели пять месяцев без официальных матчей, учитывая, что заключительный поединок сыграли еще в ноябре. Трудно, конечно, но это не только наша проблема, это проблема всего человечества. Поэтому, должны пережить это и стать сильнее.

Конечно, трудно поддерживать форму самому. Хочется уже тренироваться на футбольном поле, работать с мячом, а не только бегать и выполнять различные упражнения.

Часто задумываюсь над вопросом, как вообще в реалиях современного мира такая ситуация могла случиться. Никто не был готов к такому. Время остановилось. Люди тоже остановились. Пожалуй, Земля устала от деятельности и поведения людей. Сейчас время каждому навести порядок у себя в голове, переосмыслить жизненные ценности и приоритеты. Думаю, что жизнь в мире после пандемии точно не будет такой, как раньше, и верю, что мы станем умнее и лучше.

Лично я люблю книги, поэтому сейчас много читаю. Также часто смотрю в ютубе видео на разные темы. Обязательно советую поддерживать связь с друзьями и не забывать о близких. Оставайтесь позитивными. И все будет хорошо.

После такой долгой паузы все команды будут играть с большим желанием и мотивацией, ни одной команде не откажешь в самоотдаче. Конечно же, главную роль в успехе команды будет играть мастерство футболистов, а также идеи и решения тренерского штаба.

Очень хочется, чтобы мир поскорее справился с пандемией и мы все вернулись к полноценной жизни", – рассказал Слотюк в интервью официальному сайту клуба.

На данный момент Агробизнес занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков после 19 туров.

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