Евгений Мороз считает, что текущий сезон должен быть доигран.
Фото: ПФЛ
28 апреля 2020, 22:48
Спортивный директор ПФЛ Евгений Мороз настроен доиграть сезон-2019/20.
"Это решение с энтузиазмом встретили команды, выступающие в отечественных первой и второй лигах. Тем более, что и президент УАФ Андрей Павелко также подчеркивал необходимость сделать все, чтобы завершить сезон и определить сильнейших в чемпионате и в розыгрыше Кубка по спортивному принципу".
"Пока все наши представители в соответствии с требованиями находятся на карантине, впрочем, это не мешает футболистам поддерживать спортивную форму благодаря индивидуальным занятиям. Мы постоянно контактируем с руководством ФК, тренерами, и радует, что все команды ПФЛ собираются продолжить выступления во второй части сезона".
"Кстати, представители ПФЛ войдут вместе со своими коллегами из УПЛ и Всеукраинского профсоюза "Футбол Украины" в состав рабочей группы, созданной при УАФ. Они еще раз детально проанализируют текущее состояние дел в отечественных клубах и, учитывая рекомендации правительства и Минздрава, подготовят свои предложения, которые будут учтены Исполкомом УАФ при определении сроков возврата футболу на спортивные арены", — приводит слова Евгения Мороза официальный сайт ПФЛ.
Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола не рассматривает возможность остановки сезона.
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