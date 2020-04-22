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Европейский футбольный союз намерен полностью освободить август для доигровки еврокубков.

После заседания Исполкома УЕФА в четверг, 23 апреля, всем национальным ассоциациям будет разослана настоятельная рекомендация завершить чемпионаты и кубковые турниры до 31 июля — сообщает Football Italia.

Это необходимо для того, чтобы август был полностью посвящен доигровке незавершенных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированной УЕФА на последний месяц лета.

В случае невозможности доиграть сезон, как это, похоже, случится в Бельгии и Нидерландах, УЕФА требует от национальных ассоциаций предоставить список команд, которые будут представлять страны в еврокубках.

Ранее сообщалось, что УЕФА может отказаться от использования системы VAR в оставшихся матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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