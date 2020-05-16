Украина: Первая лига

Также Владислав Ульянченко рассказал о сравнениях с Хавьером Маскерано.

Полузащитник Оболони Бровар Владислав Ульянченко признался, что ему было очень сложно два месяца без футбола.

"Время шло очень медленно. Мы только прилетели из Турции, и границы сразу закрыли, команду распустили. Было достаточно времени заскучать по футболу и понять для себя, что жизнь без футбола – совсем не жизнь!", — заявил Ульянченко в интервью официальному сайту клуба.

"Психологически было очень сложно почти два месяца сидеть дома, лишь дважды в неделю выходить в магазин. Наша семья очень ответственно отнеслась к карантину".

Президент Оболони Бровар Александр Слободян называл Ульянченко "оболонским Маскерано".

"Очень приятно, что Александр Вячеславович сравнивает меня с Маскерано. Я приложу все усилия, чтобы оправдать это сравнение. Буду стараться достичь того же, что и Маскерано", — добавил игрок.

Оболонь Бровар уже прошла тестирование на коронавирус и возобновила тренировки, готовясь к завершению сезона.