Украина: Первая лига

Хавбек прокомментировал подготовку "желто-черных".

Полузащитник Марьян Мысик рассказал о тренировочном процессе в Рухе и подготовке команды к возможному возобновлению сезона.

"Форму понемногу набираем. Матчи с Шахтером и Динамо дали о себе знать. С этими командами мы показали хороший темп. Думаю, еще немного и мы будем готовы к чемпионату.

С нетерпением ждем официальных игр. Побольше бы таких матчей. После таких соперников никто нам не страшен", – рассказал полузащитник в интервью официальному сайту клуба.

На данный момент Рух лидирует в турнирной таблице Первой лиги, опережая Волынь на один пункт.

Ранее сообщалось, что Рух отказался участвовать в опросе о доигрывании Первой лиги.