Украина: Первая лига

Хавбек рассказал о подготовке львовского клуба.

Полузащитник Руха Олег Синица прокомментировал возвращение команды к тренировкам и поделился мнение о продолжении сезона в Первой лиге.

"Мы уже некоторое время занимаемся, но не скажу, что набрали свою лучшую форму. Для того ежедневно и выкладываемся на тренировках, чтобы выйти на максимум.

Всегда приятно играть с такими соперниками, как Шахтер и Динамо. Ведь когда играешь против сильных команд, сам становишься сильнее. Считаю, нам повезло, что в конце удалось сыграть с этими клубами.

Главный вывод тренерского штаба таков: нам нужно быстрее работать с мячом. Делать и в том числе принимать решения на поле как можно скорее. Поэтому над этим и стараемся работать.

Продолжение сезона? Примем любое решение, которое вынесут, и играть будем так, как решат. Считаю, что правильным решением будет придерживаться регламента. Оптимально, чтобы все команды приняли участие в доигрывании чемпионата, как и начинали сезон. И уже по итогам всех матчей посмотрим, кто победит", – рассказал Синица в интервью официальному сайту клуба.

На данный момент Рух лидирует в турнирной таблице Первой лиги, опережая Волынь на один пункт.

Ранее сообщалось, что Рух отказался участвовать в опросе о доигрывании Первой лиги.