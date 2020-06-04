Украина: Первая лига

Владелец львовского клуба всерьез настроен доигрывать сезон согласно регламенту.

Президент львовского Руха Григорий Козловский прокомментировал предстоящее собрание клубов Первой лиги, на котором будет решаться судьба сезона в дивизионе.

"Еще раз публично заявляю: Рух готов доиграть этот чемпионат в классическом формате, точка. Других сценариев – 3,5 или 10 команд – не будет. Но афера, которую 2 или 3 клубы пытаются протолкнуть, точно не пройдет. Мы или играем этот чемпионат, или завершаем его", — заявил Козловский в интервью телеканалу Футбол.

"Решение пусть принимает исполком ПФЛ. Ребята, покажите свои яйца. Придите и скажите – чемпионат начинается с такого-то числа и заканчивайте с этим колхозом, заканчивайте с этим базаром. Назовите дату и скажите, что должны сделать клубы, чтобы возобновить чемпионат".

Напомним, ПФЛ выслала всем 16 клубам Первой лиги опросники с вариантами завершения сезона в дивизионе. Окончательное решение клубы должны принять 5 июня, в пятницу.