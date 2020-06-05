Украина: Первая лига

Александр Ризниченко выступает за доигрывание Первой лиги, однако без вылета команд во Вторую лигу.

Первая лига Украины так и не вернулась после зимнего перерыва и карантина, вызванного пандемией коронавируса, поскольку большинство клубов выступают против возобновления соревнований. Спортивный директор Оболонь-Бровар Александр Ризниченко назвал причины, из-за которых некоторые команды не хотят доигрывать нынешний чемпионат.

"Мы в ПФЛ выступаем двумя командами. Младшая команда играет во второй лиге, главная – в первой. Мы были готовы выступать двумя командами с соблюдением всех санитарных норм Минздрава. Поэтому мы готовы продолжать чемпионат в полном объеме".

"Если по каким-то причинам снова будет принято решение не продолжать чемпионат, спортивный принцип не будет достигнут. Впереди еще 11 туров, о каком спортивном принципе можно говорить? Если приостанавливаем чемпионат, то без выхода команд в высший дивизион. Это наша официальная позиция, которую мы будем отстаивать".

"Но мы за то, чтобы чемпионат состоялся в полном объеме. Кабмин, Минздрав, УАФ и ПФЛ разрешают играть, а некоторые клубы отказываются это делать. Почему? Команды, которые находятся на первых трех местах, хотят использовать эту ситуацию, чтобы не по спортивному принципу попасть в Премьер-лигу. Клубы из середины турнирной таблицы просто хотят сэкономить, ведь понимают, что не вылетят во Вторую лигу. Команды из дна турнирной таблицы хотят играть, чтобы доказать, что они достойны остаться в Первой лиге", — заявил Ризниченко в программе Футбол NEWS.

Напомним, что уже сегодня, 5 июня, должно состояться очередное собрание клубов Первой лиги, на котором должно быть принято окончательное решение относительно судьбы сезона во втором по силе дивизионе страны.