Украина: Первая лига

Сергей Кантор предложил начать новый сезон Первой лиги 18 июля.

Первая лига Украины так и не вернулась после зимнего перерыва и карантина, вызванного пандемией коронавируса, поскольку большинство клубов выступают против возобновления соревнований, в числе которых оказался МФК Николаев.

Глава наблюдательного совета николаевской команды Сергей Кантор объяснил позицию МФК Николаев тем, что большое количество игр за короткий промежуток времени повлияет на следующий сезон, поэтому предложил начать новую кампанию 18 июля.

"Наша позиция не меняется. Речь идет о человеческой жизни. Мои же коллеги говорили о том, что в Ивано-Франковской области высокий уровень заболеваемости. Говорят, что мы не играем через два на третий, а играем через третий на четвертый и все. Мы — классные мальчики. Чушь это собачья. Объясняю почему: проблемы с логистикой отбирают у нас день отдыха".

"Дело в здравом смысле. Никто не говорит, что не нужно играть в футбол. Я считаю, что не нужно переносить проблемы этого чемпионата на сезон-2020/2021. Мы приняли такое управленческое решение".

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"Теперь о футбольной составляющей. Ситуацию нужно принять такой, какая она есть; перевернуть страничку и 18 июля начинать новый сезон, до которого останется аж 15 дней. Я предлагаю обозначить дату начала нового сезона — 18 июля. Выходить тренироваться в условиях сдержанного карантина; молиться богу и на погоду, чтобы с 22 июня было ослабление карантина".

"На сегодняшний период упущено три недели подготовительного периода. Мы загоняем чемпионат следующего сезона в сентябрь. После этого сезона нужно делать перерыв. Осенью начнем кампанию-2020/2021. Дальше мы залазим в октябрь и ноябрь — дождливую погоду, когда начинаем убивать свои стадионы. Есть же здравый смысл".

"В понедельник мы начнем подготовку к следующему сезону, а 18 июля будем играть. И забудем этот кошмарный сон", — приводит слова Сергея Кантора сайт ТК Футбол.

Напомним, что уже сегодня, 5 июня, должно состояться очередное собрание клубов Первой лиги, на котором должно быть принято окончательное решение относительно судьбы сезона во втором по силе дивизионе страны.