Украина: Первая лига

На конференции ПФЛ приняли решение относительно оставшейся части сезона.

В Киеве на НСК Олимпийский состоялась внеочередная конференция ПФЛ, на которой решалась судьба продолжения сезона в низших украинских дивизионах.

За доигровку сезона в Первой лиге проголосовали 11 клубов, четыре клуба (Авангард, Балканы, Черноморец и Николаев) проголосовали против, а еще один (Волынь) – воздержался.

Официально продолжение сезона в Первой лиге должны утвердить на Исполкоме УАФ, который запланирован на пятницу, 12 июня.

На конференции ПФЛ президент УАФ Андрей Павелко попросил представителей клубов поддержать продолжение сезона в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что текущий розыгрыш Второй лиги не будет доигран.