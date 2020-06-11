Украина: Первая лига

Подавляющее большинство клубов Первой и Второй лиги прибыли на заседание.

Внеочередная конференция Профессиональной футбольной лиги проходит практически в полном составе. На заседание прибыли 30 делегатов из 34, сообщает официальный сайт Металлиста 1925.

Отмечается, что присутствуют все представители Первой лиги, а также делегаты 14 клубов Второй лиги.

Учитывая, что все представители Первой лиги прибыли на заседание, можно утверждать, что на нем представлен и Горняк-Спорт. Напомним, ранее президент Горняк-Спорта Петр Каплун жаловался, что устав ПФЛ, который "мы редко читаем", меняется, потому что "руководители клубов не приезжают на заседания".

[Читайте также] Кулуарные войны Первой лиги: что вообще происходит?

Отметим, что конференция ПФЛ проходит без журналистов — организаторы в очередной раз изменили решение и не пустили их на заседание.