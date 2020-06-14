Украина: Первая лига

Александр Денисов выступил с официальным обращением к руководству ПФЛ, руководству УАФ и судейскому комитету.

Директор ТК Футбол 1/2/3 Александр Денисов обратился к руководству ПФЛ, УАФ и судейскому комитету с предложением транслировать центральные поединки Первой лиги Украины за счет телеканалов, при этом задействовав на них систему видеопомощи арбитрам VAR.

"Я обращаюсь к руководству ПФЛ, к руководству Ассоциации и к судейскому комитету Ассоциации. Считайте это официальным обращением телеканалов Футбол. В связи с высоким градусом конкуренции в борьбе за путевки в УПЛ, телеканалы Футбол готовы за свой счет произвести трансляции центральных матчей в каждом туре Первой лиги".

"Более того, почему я обращаюсь в том числе к Ассоциации, мы все знаем сколько скандальных историй было с судейством в Первой лиге. Сейчас на кону путевки в УПЛ. Мы предлагаем на центральных матчах Первой лиги использовать VAR".

"Почему обращаюсь к руководству комитета арбитров? Потому что арбитров с лицензией VAR не так много и необходимо изыскать возможности их привлечь к матчам Первой лиги. В этой связи обращаюсь к руководителю ПФЛ Сергею Макарову, пересмотреть календарь матчей Первой лиги. Сдвинуть игры с выходных дней, где матчи УПЛ, на середину недели. Это позволит организовать трансляции и привлечь арбитров с опытом работы с VAR".

"Все перечисленное поможет решить борьбу за выход в УПЛ в честной спортивной борьбе. Причем чтобы избежать кривотолков, мы не претендуем на эксклюзивность, ТВ-права Первая лига может передать и телеканалам Футбол и нашим коллегам с "Плюсов", если они будут готовы произвести трансляции матчей Первой лиги. Чем больше будет показано матчей, тем чище будет борьба".

"В свою очередь также хочу сказать, что мы будем пристально следить за всеми матчами Первой лиги и освещать игры и судейство в эфире телеканалов Футбол. Завтра мы сделаем официльное предложение ПФЛ и Ассоциации футбола по показу игр Первой Лиги", — заявил Александр Денисов в программе Великий футбол.

Напомним, что за доигровку сезона в Первой лиге проголосовали 11 клубов, четыре клуба проголосовали против, а еще один – воздержался. Стоит отметить, что возобновление кампании во втором по силе дивизионе Украины запланировано на 23 июня.