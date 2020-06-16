Украина: Первая лига

Эти средства будут направлены на проведение тестирования команд на COVID-19.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис сообщил, что его клуб финансово поможет тем командам Первой лиги, которые не могут в нынешней ситуации позволить себе провести тестирование сотрудников и футболистом на коронавирус. "Бело-синие" перечислят на счет ПФЛ 500 тысяч гривен.

"Я обещал финансово помочь тем клубам Первой лиги, у которых нет средств на тестирование команды на COVID-19. Такой безвозвратный целевой благотворительный взнос от Динамо в сумме 500 тысяч гривен сегодня будет перечислен в адрес ПФЛ".



"Дай Бог, чтобы все были здоровы и поскорее вернулись в привычный ритм футбольной жизни", — приводит слова Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, что возобновление сезона в Первой лиге запланировано на 23 июня. Ранее телеканалы Футбол предложили за свой счет транслировать центральные матчи второго по силе дивизиона страны.