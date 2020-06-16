Украина: Первая лига

Система видеопомощи арбитрам вскоре может появиться в Первой лиге.

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий во время Expert Club Parimatch и УАФ рассказал о возможном введении системы VAR на матчах Первой лиги Украины.

"Хорошее предложение, но оно требует введения изменений в регламент и наличие инфраструктуры в городах, ведь существуют серьезные технические требования".



"А саму систему VAR и специалистов мы обеспечим. Не факт, что получится в этом сезоне, но в следующим вполне возможно", — заявил Юрий Записоцкий.

Напомним, что возобновление сезона в Первой лиге запланировано на 23 июня. Ранее телеканалы Футбол предложили за свой счет транслировать центральные матчи второго по силе дивизиона страны, задействовав на них систему VAR.