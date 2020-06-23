Украина: Первая лига

Завтра игра не состоится из-за коронавируса во львовском клубе.

Профессиональная футбольная лига удовлетворила просьбу Руха и перенесла матч против Агробизнеса на седьмое июля, сообщил официальный сайт львовян.

Матч изначально был запланирован на 24 июня, однако в Рухе обнаружили четыре случая заражения коронавирусом. На этой неделе команда пройдет еще одно ПЦР-тестирование. Если Covid-19 больше не будет обнаружен, свой первый матч в 2020 году Рух проведет против Николаева 29 июня на выезде.

Рух на данный момент занимает первое место в Первой лиге, опережая идущий восьмым Авангард на шесть очков. Агробизнес идет шестым, уступая лидеру лишь два очка.

Глава ПФЛ Сергей Макаров, комментируя ситуацию с зараженными, отметил что "пока чемпионату ничего не угрожает".