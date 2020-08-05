Украина: Первая лига

Некоторые клубы выступили за отстранение действующего президента Профессиональной футбольной лиги Украины.

Очередное заседание Совета лиг Профессиональной футбольной лиги Украины состоялось сегодня, пятого августа, на котором решался вопрос о попытках умышленно сорвать соревнования Первой лиги. Некоторые клубы выступили за немедленное отстранение президента ПФЛ Сергея Макарова на Совете лиг, хотя данная процедура не предусмотрена действующим Уставом ПФЛ.

"На большинство клубов ПФЛ, которые должны были принять участие в Совете лиг, по нашей информации, оказывалось давление через мэров (коммунальные клубы), областные федерации футбола, а также через Комитет по вопросам стадионов (относительно неакредитации футбольных стадионов в случае отказа от участия в кампании)".

"Механизм причинения вреда развития Первой и Второй лиг был запущен через немедленное отстранение любой ценой президента ПФЛ Сергея Макарова".

"Вопрос в том, что нормы действующего Устава ПФЛ не предусматривают возможности проведения такой манипуляции. Повестку дня заседания Совета лиг формирует президент и ведет заседания также президент соответствии с прямых норм Устава".

"Сергеем Макаровым было открыто заседание Совета лиг и объявлена повестка дня, первым вопросом которого было время, место и формат проведения очередной Конференции ПФЛ, на которой одним из первых вопросов было рассмотрение недоверия президенту. Конференция должна была быть проведена менее чем за три недели, 21 августа".

"Вместе с тем, некоторым представителям клубов захотелось в рамках нарушения норм действующего Устава отстранить от исполнения обязанностей президента именно на заседании Совета лиг. Таким образом, из-за попытки нарушить нормы Устава некоторыми участниками Совета лиг, Сергей Макаров вынужден был закрыть очередное заседание. Поэтому время, место и повестка дня итоговой Конференции ПФЛ остались неопределенными".

"Администрация ПФЛ продолжает работать в штатном режиме, несмотря на попытки некоторых представителей клубов дестабилизировать ситуацию в чемпионате. В связи с чем, заверяем всех участников соревнований о том, что соревнования будут доиграны по спортивному принципу", — сказано в заявлении администрации ПФЛ.

Отметим, что исполняющим обязанности главы ПФЛ назначили первого вице-президента Ассоциации любительского футбола Украины и члена комитета любительского футбола УЕФА Александра Каденко.