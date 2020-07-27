Украина: Первая лига

Клубы недовольны президентом Профессиональной Лиги Украины.

На официальном сайте Прикарпатья появилось открытое письмо в ПФЛ.

Прикарпатье по инициативе двадцати четырех клубов ПФЛ, а именно Авангард Краматорск, Буковина Черновцы, Верес Ровно, Волынь Луцк, ВПК-Агро Шевченковка, Горняк Кривой Рог, Горняк-Спорт Горишние Плавни, Диназ Вышгород, Калуш, Кремень Кременчуг, Кристалл Херсон, Металлург Запорожье, Николаев, Минай Ужгород, Никополь, Подолье Хмельницкий, Полесье Житомир, Прикарпатье Ивано-Франковск, Реал Фарма Одесса, Рух Львов, Таврия-Симферополь Берислав, Ужгород, Чайка Петропавловская Борщаговка, Черноморец Одесса, информирует о выражении недоверия Президенту ПФЛ Макарову Сергею абсолютным большинством клубов-членов Профессиональной футбольной лиги.



Заявление:

"Согласно этому обращению, причиной выражения недоверия является непрофессионализм Макарова в нынешней ситуации, связанной с действием запрета на проведение массовых спортивных мероприятий, в том числе футбольных соревнований. Макаров своей неорганизованностью, невозможностью нахождения компромисса среди клубов, отсутствием четкой позиции, как руководителя организации, и пассивностью в поисках путей к возвращению футбола привел к расколу и конфликтной ситуации среди клубов ПФЛ и проведению двух Советов Лиг и одной внеочередной Конференции. Другим следствием его некомпетентности стало превращение ПФЛ в финансово несостоятельную организацию без каких-либо сбережений, которая самостоятельно не может объединить клубы и обеспечить проведение футбольных соревнований".

"В связи с этим, требуем в соответствии с ч. 2 ст. 21 и ч. 5 ст. 13 Устава ПФЛ внести в повестку дня Конференции ПФЛ вопрос о выражении недоверия Президенту ПФЛ, а также внести в повестку дня вопрос о финансовом и аудиторский отчеты деятельности ПФЛ и о внесении изменений в устав ПФЛ. О рассмотрении данного обращения просим сообщить всех подписантов обращений в ближайшее время. Просим считать это письмо официальным обращением к Профессиональной футбольной лиги".