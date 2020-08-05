Украина: Первая лига

Во главе организации произошли перестановки.

Клубы ПФЛ проголосовали за отставку президента Сергея Макарова. Об этом в своем твиттере сообщает журналист программы "Профутбол" Виталий Зверов.

В конце июля 24 представителя Первой и Второй лиг выразили недоверие действующему президенту Макарову. В среду, 5 августа, состоялось собрание клубов, на котором они проголосовали за его отстранение от работы.

Исполняющим обязанности главы ПФЛ назначили первого вице-президента Ассоциации любительского футбола Украины и члена комитета любительского футбола УЕФА Александра Каденко.