Украина: Первая лига

Защитник продолжит карьеру в Первой лиге.

Ряды тернопольской Нивы пополнил 27-летний фланговый защитник Рудольф Сухомлинов, сообщил официальный сайт клуба.

Рудольф – воспитанник киевского Динамо. На протяжении карьеры он играл за Динамо-2, Николаев, Десну, Волынь, Полесье, Зугдиди (Грузия), Самтредию (Грузия) и Сконто (Латвия). Его последним клубом был грузинский "Шевардени-1906".

Нива в первом туре Первой лиги сумела на выезде сыграть вничью с Металлистом 1925 – 1:1.