Украина: Первая лига

Петр Каплун уверен, что и из его клуба заберут на повышение.

Президент Горняка-Спорт Петр Каплун рассказал о заре футбольной карьеры Андриевского.

"Кем был Андриевский до прихода к нам? Мы его выпускали на 15-20 минут. Он хотел, работал, он крепкий. Чтобы тебя заметили – нужно работать, нужно проявлять себя. Сейчас же смотрят, ведь все матчи транслируют, селекционеры приезжают смотреть. Все на виду сейчас.

Не обязательно играть в Динамо, чтобы тебя заметили. Если ты будешь хорошо играть в условном Горняке-Спорт, тебя всегда заметят и заберут", — сказал Каплун клубному Youtube-каналу.

Напомним, что ране президент клуба раскритиковал Украинскую ассоциацию футбола.