Украина: Вторая лига

Клуб из одноименного города снимается с третьего по силе дивизиона Украины.

Представители Калуша отправили в Профессиональную футбольную лигу Украины официальное письмо, в котором говорится о прекращении участия клуба во Второй лиге.

Данную информацию сообщает официальный сайт львовских Карпат, с которыми Калуш должен был встретиться в рамках второго тура чемпионата. Теперь данный поединок, запланированный на 12 сентября, не состоится.

Напомним, что Калуш также не приехал на матч стартового тура Второй лиги против Эпицентра. ПФЛ пока никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию на своем официальном сайте.