Украина

Руководить Профессиональной футбольной лигой будет Александр Каденко.

На внеочередной конференции ПФЛ состоялись выборы президента Профессиональной футбольной лиги — сообщил официальный сайт организации.

Делегаты конференции единогласно выбрали президентом Александра Каденко, который будет занимать свою должность ближайшие четыре года.

Кроме этого, конференция утвердила отчет аудиторской компании о финансово-хозяйственной деятельности ПФЛ в период с 01.07.2019 по 15.08.2020.

Также была утверждена новая редакция устава ПФЛ и принято решение избрать центральный совет ПФЛ в составе 16-ти человек (по 8 от Первой и Второй лиг).

На рассмотрение УАФ представлено решение конференции о договоре на передачу коммерческих прав на сезоны 2020/21, 2021/22 и 2022/23 от Украинской ассоциации футбола ПФЛ.