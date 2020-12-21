Украина: Первая лига

Состоялся важный шаг на пути развития Первой и Второй лиг украинского футбола.

Как сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги Украины, в понедельник, 21-го декабря, в Доме футбола состоялось совещание между членами Центрального совета ПФЛ и делегированными членами клубов Первой и Второй лиг Украины, на котором был принят ряд решений, направленных на "перезагрузку" организации в части маркетинговой стратегии.

Итогом данного процесса станет увеличение присутствия низших чемпионатов страны в медиа путем наращивания объемов производства контента для широкой аудитории болельщиков.

Главным тезисом совещания стала передача коммерческих и маркетинговых прав от УАФ под управление ПФЛ, что позволит создать единую централизованную платформу по продвижению бренда организации, на которой будет продуцироваться контент, что приведет к увеличению и сосредоточению целевой аудитории на отдельно взятом ресурсе.

В рамках активного внедрения программы "перезапуска" будет проведен редизайн официального сайта ПФЛ, который является базовым инструментом коммуникации. Запланировано переформатирование официального YouTube-канала ПФЛ и эксклюзивное размещение на нем онлайн-трансляций всех матчей соревнований Первой и Второй лиг. Создание дополнительного современного контента, направленного на популяризацию как соревнований, так и клубов участников. Запуск и перезагрузки официальных социальных страниц ПФЛ как средства оперативной коммуникации с болельщиками.

Президент ПФЛ Александр Каденко следующим образом высказался по поводу грядущих изменений: "Думаю, не стоит лишний раз подчеркивать, что единым и главным путем к безоблачному будущему нашего любимого вида спорта является совместная работа. Если готовы будем чем-то жертвовать и проявлять солидарность, то соревнования ПФЛ смогут преодолеть все преграды и выйти на новый более качественный уровень".

"Поэтому, все самое интересное впереди!", — сделала приписку пресс-служба ПФЛ на еще не "реформированном" сайте.

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