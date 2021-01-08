Футболист получил статус свободного агента.
Максим Ермоленко, МЕТАЛЛИСТ-1925
08 января 2021, 12:47
Металлист-1925 объявил о расставании с форвардом Максимом Ермоленком.
Ермоленко стал игроком харьковского клуба в 2016 году, в момент его основания.
С тех пор он провел 48 матчей, в которых сумел записать на свой счет девять забитых голов и один голевой пас.
Отметим, что Ермоленко является воспитанником расформированного Металлиста.
Ранее сообщалось, что Металлист-1925 подписал Юрия Батюшина из Горняка-Спорт.
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