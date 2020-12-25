Украина: Первая лига

Первым зимним новичком Металлиста 1925 стал Юрий Батюшин.

Бывший капитан Горняка-Спорт Юрий Батюшин продолжит кареру в Металлист 1925 — сообщил официальный сайт клуба из Харькова.

Батюшин, признанный по итогам осенней части чемпионата-2020/21 лучшим центральным полузащитником Первой лиги, будет выступать в Харькове под №9.

28-летний футболист выступал за Сталь из Алчевска, МФК Николаев и Горняк-Спорт. Всего на профессиональном уровне Юрий провел 249 матчей, в которых забил 41 мяч.