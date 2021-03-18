Украина: Первая лига

Во втором по силе украинском чемпионате грядут кардинальные изменения.

В среду, 17 марта состоялось заседание Центрального совета ПФЛ, об этом сообщает официальный сайт ПФЛ.

На собрании обсуждался формат соревнований ПФЛ в сезоне 2021/2022 в связи с реформой чемпионата U-21 УПЛ, в связи с которой в следующем сезоне молодежное первенство U-21 под эгидой УПЛ будет отменено.

При этом, согласно регламенту, первые три команды УПЛ 2020/21 могут заявить свои молодежные команды сразу в Первую лигу.

Таким образом, Центральный Совет приняла проект, согласно которому в следующем году в Первой лиге сыграют 20 клубов. Они будут разделены на две группы по 10 по географическому принципу. После двух кругов десять лучших команд разыграют между собой путевки в УПЛ, команды с худшими показателями будут бороться за то, чтобы не стать одной из четырех команд, которые вылетят во Вторую лигу.

Во Второй лиге также будет две группы, однако не более 16 команд в одной группе. Ранее сообщалось, что аттестацию на получение профессионального статуса проходят 15 клубов. Также во Вторую лигу смогут войти молодежные команды клубов УПЛ.

Отмечается, что позднее пройдет опрос среди всех клубов ПФЛ после чего утвердить новый формат должен будет Исполком УАФ.

Ранее президент ПФЛ Александр Каденко рассказал, что трансляции поединков Первой и Второй лиг Украины будут транслироваться на YouTube канале организации.

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